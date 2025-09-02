В Чехове продолжается модернизация системы освещения

По программе «Светлый город» произведена замена 912 энергоэффективных светильников на 20 адресах округа. Ведется установка 29 шкафов управления уличным освещением, что позволит контролировать состояние каждого светильника и регулировать уровень освещенности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году будет установлено 137 опор освещения, 664 светильников и протянуто более 21 километра силовых кабелей по 10 адресам:

д. Аксенчиково, д. 1-30;

д. Аксенчиково, ул. Вишневая, ул. Сиреневая, ул. Рябиновая;

д. Аксенчиково, ул. Сенная, Малиновая, Лесная;

с. Дубна, ул. Дачная;

д. Зыкеево;

д. Сохинки;

с. Троицкое, ул. Дачная;

д. Ивачково, ул. Новая, ул. Лесная;

д. Красные Холмы;

д. Томарово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.