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В Чехове по постановлению прокуратуры организацию оштрафовали на 500 тыс рублей

Чеховский городской суд в 2024 году рассмотрел уголовное дело в отношении должностного лица коммерческой организации и признал его виновным в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе судебного процесса был подтвержден факт передачи представителем общества взятки сотруднику Минсоцразвития Московской области в размере более 500 тыс. рублей за удовлетворение заявок на выдачу квот и принятия положительного решения.

В связи с этим Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Рассмотрев административный материал, мировой суд оштрафовал организацию на 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.