сегодня в 12:51

В Чехове по обращению жителей благоустроили тротуары

В м.о. Чехов по обращению жителей благоустроили тротуары. «Выездные администрации» с участием главы округа Михаила Собакина, представителей администрации и специалистов профильных служб позволяют выявить запросы в диалоге с жителями и осуществить обратную связь по результатам работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В нескольких населенных пунктах муниципального округа Чехов были проработаны обращения, связанные с развитием территорий.

По просьбам жителей поселка Крюково о заезде автобуса непосредственно в населенный пункт вплоть до СНТ — выполняется обустройство разворотной площадки с установкой автобусного павильона и прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута.

От жителей села Шарапово поступал запрос о строительстве тротуара вдоль улицы Ленина, где был отремонтирован участок дороги. Работы проведены, тротуар готов и жители могут безопасно по нему передвигаться.

Работа по обращениям жителей проходит в м.о. Чехов на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.