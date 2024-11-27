В Чехове первый этап реконструкции музея-заповедника завершат до конца года

В Чехове завершаются работы первого этапа по реконструкции комплекса зданий музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Совсем скоро здесь откроется современный визит-центр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы будут проведены в несколько этапов в рамках региональной госпрограммы. На площадке задействованы 38 рабочих и 3 единицы техники. В рамках первого этапа работ возведен инженерно-технический блок, где будут располагаться склады и хранилища, диспетчерская, центральная котельная, службы, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием. Сейчас в здании ведется монтаж инженерных сетей, отделка помещений. Параллельно в визит-центре ведется расстановка мебели, электромонтажные работы, пусконаладка инженерных систем. На парковочном пространстве рабочие устанавливают опоры наружного освещения, ведут работы по благоустройству. Завершить эту стадию проекта и передать помещения сотрудникам музейного комплекса планируется до конца декабря.

В рамках первого этапа возведены инженерно-технический блок и здание визит центра, обновлено административное здание, благоустроена прилегающая территория.

По мнению сотрудников музея, реконструкция «Мелихово» — это не только обновление зданий и инфраструктуры, но и создание новой атмосферы комфорта для посетителей, которые смогут еще глубже погрузиться в мир чеховских произведений.

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