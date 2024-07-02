В Чехове отработали действия при возможной террористической угрозе на подстанции

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в тренировке по отработке действий при возможной террористической угрозе на электрообъекте. По легенде учений — на территорию подстанции ПС-4 «Любучаны» проник посторонний и оставил подозрительный предмет. Учебная тренировка была организована службой безопасности компании, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Цель мероприятия — отработка порядка действий работников компании при возникновении ЧС и угрозе совершения теракта в условиях быстро меняющейся обстановки.

В ходе комплексных учений была проведена теоретическая часть, на которой был организован оперативный штаб. В ходе практической части были отработаны действия работников, в том числе диспетчерского персонала и мобильной бригады оперативно-диспетчерской службы при угрозе взрыва. Во время тренировки были созданы условия, максимально приближенные к реальным при возникновении чрезвычайной ситуации.

Плановые объектовые тренировки антитеррористической направленности проводятся в компании регулярно, а также практические учения при возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуации.

«Для нас крайне важно ликвидировать возникающие аварийные ситуации в максимально сжатые сроки, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. А для этого необходимо качественное взаимодействие всех сил и средств, в том случае, если у нас происходят какие-то отключения. Все уровни, в том числе сетевые организации, подразделения МЧС России, муниципальные службы, должны быть способны оперативно обеспечить устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Поэтому мы должны быть готовы правильно действовать в самых разных ситуациях. Мы проводим такие тренировки регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями, чтобы постоянно отрабатывать порядок взаимодействия всех служб по устранению нештатных ситуаций», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.