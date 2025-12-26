В Чехове открыли обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Чехов, Московский пр-д, д. 1а. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

«Мы рады представить обновленный офис Сбера, в котором создали комфортную и доступную среду для всех наших клиентов. Это пространство, где традиционные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями. Теперь жители Чехова могут в одном месте решать самые разные задачи — от финансовых вопросов до выбора умных устройств для дома», — отметила заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.

В обновленном офисе Сбера можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования. А также приобрести умные утройства SberDevices и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.