В Чехове открыли новую производственную площадку известной косметической компании

Московская область четвертый год подряд входит в топ-3 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии агентства стратегических инициатив. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области в регионе и в том числе на территории муниципального округа Чехов реализуется большое количество инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чехова.

В ходе Петербургского экономического форума губернатором было подписано более 40 соглашений на сумму свыше 300 млрд рублей. Это рекордный показатель, почти в два раза превзошедший прошлогодний результат. Среди них два чеховских предприятия.

ПАО «Трансконтейнер» планирует к реализации масштабный инвестиционный проект по строительству распределительного центра за счет строительства открытых и закрытых складских площадок площадью 15 000 кв. м. Расположится он за ж/д путями в 1,5 км к востоку по ул. Восточная. Сумма налогов, предполагаемых к уплате в консолидированный бюджет Московской области в период реализации проекта, составит более 390 млн рублей.

H&N в ходе расширения производства увеличит выпуск продукции и модернизирует оборудование. Общий объем инвестиций — почти 400 млн рублей.

Глава округа Чехов Михаил Собакин посетил открытие производственной площадки «Фаберлик» в Чехове. Это крупнейшая российская компания на рынке с 28-летней историей, производитель уникальной запатентованной кислородной косметики. Она выпускает более 1 000 наименований продукции, имеет 34 патента и входит в рейтинг «ТОП-100 косметических компаний Мира». Общий выпуск косметической продукции в год — более 220 млн штук готовой продукции.

Создание производства в Чехове позволило компании «Фаберлик» переехать с арендных площадей на собственные. Процесс переезда и запуска производства занял 28 дней. Предприятие будет выпускать бытовую химию ежегодным объемом более 50 млн штук. Для города это дополнительные инвестиции и новые рабочие места. Сейчас на производстве занято более 120 человек, половина из которых жители Чехова. В дальнейшем штат и объемы выпуска продукции будут увеличены. А с началом активного сезона работы будут организованы в две смены.

«Открытие каждого предприятия на территории муниципального округа, это всегда большое событие, которое свидетельствует о доверии к инвестиционному потенциалу Чехова и всей Московской области. В данный момент в округе реализуется 6 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. За год планируется создать 1 645 рабочих мест», — прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.