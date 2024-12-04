В Чехове открылась резиденция Деда Мороза

В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» в городском парке культуры и отдыха города Чехов начала работу резиденция Деда Мороза, которая предоставляет уникальную возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый уикенд, включая субботы и воскресенья, с 12:00 до 14:00, для юных гостей организуются увлекательные мастер-классы, на которых дети смогут проявить свою креативность и создать новогодние поделки.

Вход на мероприятия свободный, что делает посещение резиденции доступным для всех желающих. Мастер-классы организованы с учетом интересов и возрастных особенностей детей, что позволяет каждому участнику окунуться в праздничное настроение и сделать поистине уникальные подарки для своих близких.

В рамках работы резиденции также функционирует почта Деда Мороза, куда каждый желающий может отправить письмо с заветными новогодними желаниями. Родители могут написать письма вместе с детьми, что станет не только увлекательным развлечением, но и поможет сформировать у детей культуру обращения к добрым традициям и волшебству праздника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.