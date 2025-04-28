В Чехове открылась новая площадка для заключения брака

В Московской области открылся свадебный сезон. Первую пару встречал хор народной песни ансамбль «Сувенир» в селе Талеж муниципального округа Чехов. Для молодоженов подготовили праздничную программу — конкурсы, песни, танцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В м. о. Чехов традиционно церемонии проводят в литературно-музыкальной гостиной Дома культуры «Дружба» и ЗАГСе. Еще одну точку планируют запустить в городском парке. В этом году сезон бракосочетаний открывается на новой площадке — на Святом источнике в селе Талеж. В будущем здесь планируются проводить и венчания.

Ольгу и Олега Василиных свели обстоятельства — у девушки сломалась машина. Как раз в автосервисе она и встретила будущего мужа. Над выбором места регистрации брака долго не думали — расписаться решили в Талеже.

Зарегистрировать брак можно и в МФЦ. Только в минувшие выходные в округе расписались 10 пар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.