В Чехове открылась новая детская площадка

В прошлом году, в ходе мониторинга общественных и внутридворовых территорий, к главе м. о. Чехов Михаилу Собакину обратились местные жители с просьбой обустроить во дворе новую детскую площадку взамен старой, пришедшей в негодность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы включили этот адрес в муниципальную программу, и сегодня наша детвора уже с удовольствием здесь играет», — отметил Собакин.

Площадь игрового пространства составила 200 кв. м. Вместо старой ржавой горки у ребят появился целый игровой комплекс с двойными качелями, песочницей и горкой. Для родителей установлены лавочки. Площадка оснащена освещением и видеонаблюдением, подключенным к региональной системе «Безопасный регион».

От местного отделения партии «Единая Россия» всем ребятишкам в жаркий день вручили сладкое мороженое.

В этом году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Чехове мы обновим 10 детских игровых площадок. Еще одна площадка будет обновлена по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.