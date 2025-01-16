В Чехове обустроят удобный автомобильный подъезд к купели

Общество

Фото - © Администрация м.о. Чехов

В ходе осмотра мест массового купания глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин озвучил ряд задач, среди которых — обустройство подъезда и парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выполняя указания, заместитель главы округа Александр Ротнов и сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» начали обустройство удобного автомобильного подъезда на одной из территорий для купания: дорогу посыпали щебнем, вскоре начнется подготовка площадки для парковки.

Всего в муниципальном округе для массовых Крещенских купаний будет оборудовано 7 мест:

  • Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни, село Талеж;
  • Иоанно-Предтеченский храм, город Чехов;
  • Троицкий храм, село Ваулово;
  • Михаило-Архангельский храм, село Хлевино;
  • Успенский храм, село Новоселки;
  • Купель на территории ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова, город Чехов;
  • Купель в деревне Бершово.

В ночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния:

  • Никольский храм, село Кулаково;
  • Христо-Рождественский храм, село Мелихово;
  • Тихвинский храм, поселок Нерастанное;
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы, село Талеж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.