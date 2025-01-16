сегодня в 18:04

В Чехове обустроят удобный автомобильный подъезд к купели

В ходе осмотра мест массового купания глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин озвучил ряд задач, среди которых — обустройство подъезда и парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выполняя указания, заместитель главы округа Александр Ротнов и сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» начали обустройство удобного автомобильного подъезда на одной из территорий для купания: дорогу посыпали щебнем, вскоре начнется подготовка площадки для парковки.

Всего в муниципальном округе для массовых Крещенских купаний будет оборудовано 7 мест:

Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни, село Талеж;

Иоанно-Предтеченский храм, город Чехов;

Троицкий храм, село Ваулово;

Михаило-Архангельский храм, село Хлевино;

Успенский храм, село Новоселки;

Купель на территории ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова, город Чехов;

Купель в деревне Бершово.

В ночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния:

Никольский храм, село Кулаково;

Христо-Рождественский храм, село Мелихово;

Тихвинский храм, поселок Нерастанное;

Храм Рождества Пресвятой Богородицы, село Талеж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.