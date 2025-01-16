В Чехове обустроят удобный автомобильный подъезд к купели
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В ходе осмотра мест массового купания глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин озвучил ряд задач, среди которых — обустройство подъезда и парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации округа.
Выполняя указания, заместитель главы округа Александр Ротнов и сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» начали обустройство удобного автомобильного подъезда на одной из территорий для купания: дорогу посыпали щебнем, вскоре начнется подготовка площадки для парковки.
Всего в муниципальном округе для массовых Крещенских купаний будет оборудовано 7 мест:
- Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни, село Талеж;
- Иоанно-Предтеченский храм, город Чехов;
- Троицкий храм, село Ваулово;
- Михаило-Архангельский храм, село Хлевино;
- Успенский храм, село Новоселки;
- Купель на территории ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова, город Чехов;
- Купель в деревне Бершово.
В ночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в пяти храмах Чеховского благочиния:
- Никольский храм, село Кулаково;
- Христо-Рождественский храм, село Мелихово;
- Тихвинский храм, поселок Нерастанное;
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, село Талеж.
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