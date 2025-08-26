В Чехове обновили 10 игровых площадок

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в муниципальном округе Чехов обновили 10 детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Три площадки были установлены в ходе комплексного благоустройства дворовой территории на улице Мира. Остальные шесть городских площадок на улицах Чехова 16, Чехова 59, Чехова 73, Молодежная 6а, Дружбы 2а, Комсомольская 9 и в селе Троицкое обновили по обращениям жителей.

На новых игровых и спортивных объектах полностью заменили покрытие и установили современные игровые элементы, которые полностью соответствуют требованиям безопасности и запросам населения. Все площадки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Для комфортного времяпрепровождения родителей на территории площадок были установлены лавочки и урны, а также смонтировано освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.