В Чехове объявлен конкурс на благоустройство каскада прудов

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство каскада прудов на реке Теребенка (3 очередь) в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство каскада прудов на р. Теребенка (3 очередь) по адресу: Московская область, городской округ Чехов, набережная реки Теребенка».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Чехов.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.