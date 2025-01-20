В Чехове наградили победителей за новогоднее оформление территорий

Среди награжденных староста д. Чудиново Алексей Трифонов, староста д. Легчищево Вячеслав Спирин, инициативный житель д. Сенино Татьяна Колупаева, староста д. Кармашовка Лариса Сорокина, староста д. Сидориха Любовь Ковальчук, председатель ТОС Антропово Вера Юрьева.

«Со многими старостами мы лично знакомы уже давно. Вижу, как за эти годы их активность возросла. Роль старосты выходит на первое место. Вокруг них объединяются жители для решения общих задач», — рассказал Михаил Собакин.

Благодаря сотрудничеству с ассоциацией старост Московской области, старосты взаимодействуют между собой и устраивают общие праздники на несколько деревень.

Люди не просто украсили свой населенный пункт, но и создали атмосферу единства и общности. Уже сейчас старосты обсуждают подготовку и проведение широкой Масленицы и мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.