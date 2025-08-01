В Чехове 7 юных граждан получили паспорта в торжественной обстановке

30 июля паспорт гражданина Российской Федерации получили: Кира Абнизова, Артем Давыдов, Никита Избасов, Диана Лаганина, Матвей Пряхин, Егор Рудьев, Дарья Терехина.

Михаил Собакин подчеркнул, что этот день для ребят очень волнительный и запоминающийся.

«Вы сегодня получаете свой первый официальный документ. Паспорт наделяет вас не только правами, но и обязанностями: знать свою конституцию, чтить своих родных, близких, всегда соблюдать уставы и правила. Желаю вам успехов и неиссякаемой энергии на благо нашей большой Родины», — сказал Собакин.

За возможность получения паспорта в торжественной обстановке Екатерина поблагодарила администрацию м. о. Чехов и сотрудников МФЦ, которые предложили эту услугу и помогли оформить заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.