В Чехове 6 сентября отметят «День Натали», посвященный супруге поэта Пушкина

6 сентября в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское», филиале музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове, пройдет ставший уже традиционным праздник «День Натали», посвященный Наталье Пушкиной, в девичестве Гончаровой. Мероприятие приурочено ко Дню города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости праздника окунутся в атмосферу усадьбы XIX века. Лопасню-Зачатьевское связывают с фамилиями Васильчиковых, Пушкиных, Ланских и Гончаровых. Жизнь вдовы А. С. Пушкина и его детей переплелась с усадьбой, когда в 1844 году Наталья Николаевна вторично вышла замуж за командующего лейб-гвардии Конным полком генерала П. П. Ланского.

К празднику подготовлена насыщенная культурная программа.

В 14:00 начнется концерт «В глубине души такая печаль», где выступят лауреаты российских и международных конкурсов. Они исполнят известные романсы на стихи А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, А. К. Толстого, В. А. Гарлицкого, а также произведения выдающихся композиторов М. И. Глинки, П. И. Чайковского и других. Гостей также ожидает иммерсивная экскурсия «Прогулки, чтенье, сон глубокий…», которую проведут танцевальная компания «Ника» из Тулы и театр танца «Седьмое небо» м. о. Чехов.

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.