В Чехове 11 октября пройдет театральный фестиваль для подростков

В рамках региональных практико-образовательных фестивалей подростковых театральных студий «#ПОД (: P}ОСТКИ РОССИИ» Федеральный подростковый центр запускает новый цикл театральных фестивалей в Подмосковье. 11 октября на базе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» ребята смогут показать зрителям свои театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы, сообщает пресс-служба организаторов.

В фестивале примут участие 2 коллектива из Москвы.

Театральная студия «Дети райка» покажет зрителям антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотятся в подростков, попавших в альтернативную реальность и вынужденных спасаться от ее угроз, в том числе от бесконечного в ней пребывания.

Постановку «Давай боятся вместе», основанную на реальных событиях, покажет театральная студия Jam session. На одном из занятий участница коллектива рассказала о своем страхе потерять дедушку. Так и родилась тема спектакля.

После выступлений эксперты Московского городского педагогического университета проведутбезоценочное обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.

Помимо этого, педагоги театральных коллективов смогут поучаствовать в презентации книги «Вербатим и подростки» от писательницы и актрисы театра Анны Старцевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.