В Чехов прибудут мощи блаженной Матроны Московской

Еще при жизни святая блаженная Матрона Московская говорила, чтобы все приходили к ней на могилу и рассказывали о своих бедах. Многие верующие обращаются к ней с молитвами о поддержке и заступничестве в трудных ситуациях. Матрона прославилась как покровительница и помощница для многих, кто испытывает трудности в жизни, и ее мощи привлекают людей, желающих получить исцеление и духовное утешение.

Согласно традиции, к мощам Матроны принято приходить с букетами живых цветов, что символизирует искренность и почтение к святой. Цветы становятся данью уважения и любви к ней, а также олицетворяют надежду на благодать и помощь в непростых жизненных обстоятельствах.

Зачатьевский храм или Церковь Анны Праведной Зачатия расположена по адресу: г. Чехов, ул. Пушкина, 7. Доступ к мощам будет открыт 8 марта с 9:00 до 20:00; а также 9 марта с 6:30 до 19:00. Каждый желающий сможет обратиться к святой, помолиться и выразить свои сокровенные мысли и чувства в этот важный для всех день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.