В часовню в Кемерове поместили 15 капсул с землей с мест сражений времен ВОВ

В Кемерове 3 сентября, в день 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, часовня Мемориала Воину-Освободителю пополнилась 15 капсулами с землей, собранной на полях сражений Великой Отечественной войны. Эта земля, пропитанная кровью воинов-сибярков, стала символом памяти о проявленном героизме. Прототипом памятника стал Николай Масалов, сообщает Сiбдепо .

Церемония началась с исполнения гимна Российской Федерации. Затем кадеты и воспитанники губернаторских училищ впервые в своей жизни принесли присягу на верность Отечеству.

«Клятва, которую дадут воспитанники и обучающиеся, станет их отправной точкой служения стране», — отметил губернатор Илья Середюк.

Капсулы с землей прибыли в Кузбасс из разных регионов России: Белгородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, а также из Севастополя, Краснодарского края и Крыма. По словам главы Кузбасса, еще 10 капсул, собранных в европейских странах, возможно, в будущем также будут размещены в часовне.

Юные гости мероприятия с интересом знакомились с выставленными элементами экипировки и снаряжения. Они могли изучить их, прикоснуться к ним и узнать об их предназначении.

Несмотря на моросящий дождь, кадеты перенесли капсулы в часовню, после чего участники церемонии, включая ветеранов СВО, активистов общественных и ветеранских организаций, юнармейцев и депутатов, возложили цветы к мемориалу в знак памяти и уважения.

«Сегодня закладывают капсулы с землей с мест сражений: Белгородско-Харьковской наступательной операции „Румянцев“, Орловской наступательной операции „Кутузов“, Битвы за Воронеж, Ростовской оборонительной операции, Битвы за Заполярье и Обороны Мурманска, Вяземской операции, Обороны Новороссийска, Севастополя и Керчи, Новороссийско-Таманской наступательной операции, Московской битвы, Ленинградско-Новгородской наступательной операции, Ржевской битвы, Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, Восточно-Прусской наступательной операции», — уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.