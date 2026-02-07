В Бугуруслане арестовали ворвавшегося в детский сад с ножом мужчину
Суд арестовал ворвавшегося в детский сад с ножом мужчину в Бугуруслане
Фото - © Мужчина в наручниках/Медиасток.рф
В Бугуруслане в Оренбургской области суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который зашел с ножом в детский сад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство»). По данным правоохранителей, 5 февраля днем арестованный зашел на территорию и в здание детского сада №1 в Бугуруслане.
У фигуранта с собой был нож. Им мужчина нанес телесные повреждения работнику учреждения. Нападавшего задержали.
Суд заключил мужчину по стражу. Прокуратура следит за ходом расследования дела.
