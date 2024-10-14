В будущем хирургическом корпусе Можайской больницы стартовал первый этап работ

В хирургическом корпусе больницы Можайска начался первый этап работ. Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций, перегородок и стяжки пола. Всего на объекте трудятся 20 рабочих. Планируется, что до конца ноября этот этап будет завершен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Далее специалистами будет произведена заливка новых полов, строительство стен и перегородок, устройство новых потолков. Заменены будут дверные и частично оконные блоки. Полностью обновятся и инженерные коммуникации: трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы, радиаторы.

Электрики установят новые светильники, розетки, выключатели, а также полностью обновят сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Капитально будет отремонтирован фасад, входные группы, кровля, укреплен фундамент, обеспечен доступ маломобильных групп населения, проведено благоустройство прилегающей территории.

«Ремонтные работы проводятся в рамках реализации государственной программы Московской области „Здравоохранение Подмосковья. Все будет выполнено по единому стандарту стационара. Медики хирургии, травматологии, реанимации и гинекологии с нетерпением ждут окончания ремонта. Это будет уникальный корпус, где будет собраны все отделения хирургического профиля вместе с приемным отделением“, — отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

В 2023 году правительством Московской области было принято решение о переводе в бывший акушерский корпус после ремонта хирургического, травматологического, реанимационного и гинекологического отделения. В здании будут оборудованы операционные блоки: для проведения хирургических, травматологических и гинекологических операций. На первом этаже здания будет размещено приёмное отделение хирургического профиля. В корпусе будет работать аппарат МРТ и рентгенологическое оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.