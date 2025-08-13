В Бронницах завершается ремонт детской школы искусств

Глава Бронниц Дмитрий Лысенков проверил ход капитального ремонта Детской школы искусств, который проводится в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с использованием средств бюджета Московской области. Об этом обобщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонтные работы близятся к завершению.

В здании школы полностью заменены инженерные сети, окна, кровля, полы, смонтирован вентилируемый фасад, система вентиляции, установлена система безопасности, проведены внутренние отделочные работы, устройство звукоизоляции полов и стен.

В обновленном здании оборудованы хореографический и концертный залы с качественной аппаратурой и световой техникой. Внутренние помещения школы комплектуются новой специализированной мебелью и современным оборудованием для занятий различными видами искусств.

У входной группы установлена система внутреннего и внешнего видеонаблюдения с выводом изображений на пост охраны. В ближайшее время часть камер будет интегрирована в систему «Безопасный регион».

Открытие детской школы искусств намечено на октябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.