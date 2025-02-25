В Бронницах состоялась встреча совета ветеранов города с местными депутатами

На мероприятии были вручены благодарственные письма активным участникам ветеранского движения от областного совета ветеранов. Награды получили Шешенева Г. И., Кисленко Б. Н. и Абрамова С. Е., которые воплощают в себе лучшие традиции патриотизма и гражданской активности.

Основное внимание на встрече было уделено подготовке совета ветеранов к 80-летию Победы. Обсуждались вопросы организации мероприятий, посвященных этой значимой дате, а также дальнейшей поддержки ветеранов. Депутаты предложили поддержку в организации торжеств, выставок и памятных акций, которые позволят молодому поколению узнать больше о героических подвигах ветеранов.

Привлечение молодежи к участию в таких событиях стало приоритетом, ведь память о героизме предков должна жить в сердцах будущих поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.