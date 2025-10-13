В Бронницах состоялась экскурсия в храмовый комплекс для активной молодежи

В мероприятии приняли участие студенты автомобильно-дорожного колледжа, государственного училища олимпийского резерва и «Волонтеры Подмосковья».

Главной точкой маршрута стал старинный Архангельский собор. Экскурсию для ребят провел иерей Даниил Ганьшин, который живо и интересно рассказал об истории храма и о каждом образе в его иконостасе. Отец Даниил объяснил особенности священнического облачения, а также дал возможность молодым людям подержать в руках Евангелие и освященный крест. Он рассказал о глубокой значимости этих святынь для верующих и наглядно продемонстрировал, как звучат священные тексты во время церковной службы.

Кроме того, в среду, 15 октября, состоится живой диалог в неформальной обстановке с духовенством города Бронницы. Мероприятие состоится в 17-00 в Молодежном центре «Алиби» по адресу: ул. Красная, д. 24.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.