В Бронницах снимают первый урожай винограда

В этом сентябре житель Бронниц, виноградарь и винодел Владимир Щедрин собирает первый урожай винограда на своем подмосковном участке. На 20 сотках 270 кустов и более 200 сортов, которые Владимир выбирал лично: «Дынька», «Красавчик», «Белоснежка», «Малиновый звон», «Басанти», «Мальчик с пальчик», «Байконур», «Гарольд», «Подарок Белоруссии», «Красная планета» и даже модный сорт «Блэк Балади», имеющий вкус ириски. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также на участке растут и плодоносят специальные винные сорта винограда, еще их называют «технические». Это «Солярис», «Кристалл», «Бианка», «Мерло», «Пино Гриджо». Из последнего получается изысканное белое вино с характерным вкусом. Если произвести его по особой технологии «розе», то получится розовое вино, имеющее восхитительный баланс между красным и белым, что является воплощением легкости и свежести.

«Из винных сортов сейчас дозрел «Солярис», «Кристалл», — это белые сорта, а также красные — «Каберне Кортис», «Леон Мийо». Из столовых виноградов созрело практически все: «Киш-миш Юпитер», «Бассанти», и «Аркадия», «Цимус», «Дынька» и многие другие. Я — коллекционер, выращиваю для себя, не для продажи, отбираю подходящие сорта. Специально для хранения приобрел холодильную камеру, но больную часть раздам родственникам и друзьям. Началось все с того, что я приобрел участок с домом и посадил у себя пару виноградных кустиков. У меня постепенно стало получаться», — рассказывает Владимир Щедрин.

Как известно, сорта винограда разные: очень ранние, ранние, средне-раннее и поздние. В нашем регионе можно сажать среднеранние, и то лучше в теплицах. Поздние сорта у нас, к сожалению, не вызревают. Селекционеры стараются под нас подстраиваться, предлагают все более ранние сорта — упор идет на них. Но здесь проблема — вызревание лозы, все виноградари об этом беспокоятся. Лоза обязательно должна одревеснеть, иначе, если она пойдет в зиму в травянистом состоянии, то просто погибнет. Если говорить по агротехнике винограда, то в условиях Подмосковья, на зиму все лозы убираются со шпалеры, лишнее обрезается. А лозы, оставленные на следующий год на плодоношение, укладываются на землю, прищепляются и накрываются агротканью — это обязательно надо делать. Чуть ли не до июня виноград у меня в парнике. Таким образом, я перестраховываюсь от весенних заморозков. Иногда даже устанавливаю обогреватели или кладу греющий кабель — экспериментирую. Это насущный вопрос весенних заморозков.

Для работы наверху Владимир использует строительные ходули, с ними работать намного удобнее, чем с лестницей. Он не против поделиться своим опытом и советами с теми, кого заинтересовала его непривычное для подмосковных участков дело и расскажет свои проверенные практикой методы ухода за лозой.

Самое главное для любого садовода, постоянно следить за состоянием растений. Некоторые ошибочно думают, — купили кустик, посадили, это же лиана — пусть растет. Он может пару лет порадовать урожаем, но все равно рано или поздно подцепит болезнь и урожая вы с него не получите. Основные болезни — это милдью, оидиум и серая гниль. Необходимо, как минимум три раза за сезон обрабатывать лозу препаратами. Как и всем садовым растениям винограду требуются удобрения, они даются и по листу, и под корень.

Лучше начать с таких сортов как «Цимус», «Гарольд», «Преображение», «Аркадия». Они очень ранние, морозоустойчивы, выдерживают обильные осадки, что не редкость в наших широтах, и прекрасно подходят для подмосковного климата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.