В Бронницах провели фестиваль профессий для 700 школьников

Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел 19 марта в Бронницком автомобильно-дорожном колледже. В нем участвовали более 700 учеников 8–9 классов из Раменского района и трех школ Бронниц, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль организовал региональный Центр опережающей профессиональной подготовки совместно с министерством образования Московской области. Перед началом мастер-классов школьников приветствовали директор колледжа Светлана Букреева, руководитель Бронницкого управления образования Алла Владимирова и главный конструктор компании «Интеграл» Максим Коньков.

Участники познакомились с востребованными специальностями. Преподаватели колледжа провели мастер-классы по направлениям «Операционный логист», «Организация перевозок», «Сварочные технологии» в рамках проекта «Профессионалитет», а также по ремонту и обслуживанию легковых, грузовых и тяжелых автомобилей, кузовному ремонту, окраске машин, сетевому и системному администрированию.

К программе присоединились профессиональный колледж «Московия», авиационный техникум имени В. А. Казакова, Воскресенский колледж, Раменский дорожно-строительный техникум и другие учебные заведения. Фестиваль «Путь навыков» регулярно проходит в округах Подмосковья и ежегодно объединяет более 15 тыс. школьников, помогая им выбрать будущую профессию и получить представление о требованиях рынка труда.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.