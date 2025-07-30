В Бронницах прошла выездная администрация по вопросам благоустройства

Очередная выездная администрация прошла в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг». Более 30 жителей Бронниц посетили данное мероприятие, чтобы напрямую пообщаться с представителями органов местной власти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече с населением приняли участие представители городских учреждений, подразделений и служб. Основной темой мероприятия стала реализация благоустройства территории города.

Глава Бронниц Дмитрий Лысенков отметил, что на встрече с населением обсуждались отдельные моменты создания комфортной городской среды, в том числе обустройство парка «Ракушка», установку детских площадок, ремонт асфальтового покрытия дорог и многое другое.

Один из заявителей обратился к главе городского округа с вопросом о повышении тарифов для частного сектора. «Диалог получился конструктивным: нас заверили, что будут учтены возможности жителей, чтобы новые тарифы не стали непосильной нагрузкой. Кроме того, я обсудила вопросы благоустройства и получила развернутые ответы по интересующим меня темам», — отметил житель Бронниц.

Горожан также интересовали вопросы безопасности и охраны правопорядка, патриотического воспитания молодежи.

Большая часть обращений решена на месте, остальные — переданы в работу и будут рассмотрены в нормативные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.