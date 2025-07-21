В Бронницах прошла вечерняя экскурсия «История и люди»

Участники погрузились в атмосферу мемориального парка имени А. А. Пушкина, где им рассказали о памятниках и значимых постройках. Каждый элемент парка наполнен историей, а экскурсанты узнали удивительные легенды и интересные факты о городе. Гид поделился шедеврами архитектуры и рассказал о людях, оставивших след в истории Бронниц. Вечерняя прогулка по парку подарила возможность не только узнать больше о прошлом, но и насладиться красотой природы. Такие мероприятия помогают сохранить память о наших корнях и вдохновляют на дальнейшие исследования.

Присоединяйтесь к экскурсиям, чтобы открыть для себя неизведанные страницы истории Бронниц. Расписание будет опубликовано в ближайшее время в социальных сетях музея.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8 (985) 421-67-71.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.