В Бронницах прошла вечерняя экскурсия «История и люди»
Фото - © Музей истории города Бронницы
19 июля сотрудники музея истории города Бронницы провели увлекательную вечернюю экскурсию «История и люди», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники погрузились в атмосферу мемориального парка имени А. А. Пушкина, где им рассказали о памятниках и значимых постройках. Каждый элемент парка наполнен историей, а экскурсанты узнали удивительные легенды и интересные факты о городе. Гид поделился шедеврами архитектуры и рассказал о людях, оставивших след в истории Бронниц. Вечерняя прогулка по парку подарила возможность не только узнать больше о прошлом, но и насладиться красотой природы. Такие мероприятия помогают сохранить память о наших корнях и вдохновляют на дальнейшие исследования.
Присоединяйтесь к экскурсиям, чтобы открыть для себя неизведанные страницы истории Бронниц. Расписание будет опубликовано в ближайшее время в социальных сетях музея.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8 (985) 421-67-71.
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