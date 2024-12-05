В Бронницах прошел памятный митинг

На площади имени Николая Тимофеева городского округа Бронницы состоялся памятный митинг, приуроченный к началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эта памятная дата стала началом разгрома гитлеровских войск у стен столицы в ходе одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, депутатского корпуса, совета ветеранов, общественных организаций, молодогвардейцы и другие неравнодушные жители.

К присутствующим обратились заместитель главы городского округа Бронницы по социальным вопросам Наталья Меньшикова, депутат городского округа Бронницы Андрей Акумов, представитель совета ветеранов Борис Кисленко.

Все собравшиеся на мероприятии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу воинской славы и Вечному огню.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», - сказал губернатор.