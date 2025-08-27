В Бронницах прошел финал конкурса «Мисс-2025»

Благодаря поддержке школы моды и таланта Brusnika, Молодой Гвардии Московской области, предпринимателей Бронниц и администрации города, вечер превратился в настоящий праздник. Здесь соединились традиции, творчество и женственность, создавая неповторимую атмосферу.

Семь финалисток блистали на сцене, демонстрируя силу характера и умение уверенно держаться перед публикой. Каждое выступление стало выражением их искренних размышлений о патриотизме и семейных ценностях.

Эти моменты напоминали всем присутствующим, что настоящая красота — это гармония между внешностью и внутренним миром, где важны как внешние проявления, так и линии души.

Титул «Мисс Бронницы — 2025» завоевала Юлия Бубновская.

Вице-мисс стала Анна Марченко.

Адрес: г. о. Бронницы, пл. Тимофеева, КДЦ «Бронницы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.