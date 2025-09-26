В Бронницах прошел День молодого избирателя

25 сентября в городском округе Бронницы состоялся День молодого избирателя. Это ежегодное праздничное мероприятие, приуроченное к 30-летию избирательной системы Подмосковья, прошло в формате интеллектуальной игры «Без мифов о выборах». Традиционно Территориальная избирательная комиссия города Бронницы, молодежный центр «Алиби», образовательные организации округа, при поддержке Администрации и Совета депутатов городского округа Бронницы, собрались для того, чтобы подчеркнуть важность осознанного участия в избирательном процессе. Знать его законы и этапы, разбираться в политическом устройстве страны, проявлять активную гражданскую позицию — это не только важно, но и интересно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.