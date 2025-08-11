В Бронницах пройдет выездная администрация по вопросам ЖКХ

20 августа в 17:00, на центральной площади города у культурно-досугового центра «Бронницы» состоится прием жителей в формате выездной администрации, на которой жители смогут задать все интересующие вопросы представителям городских подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной темой мероприятия станут вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Формат выездного приема граждан давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент прямого взаимодействия между властью и жителями.

Все поступившие в ходе диалога вопросы и предложения принимаются в работу профильными службами и подразделениями и рассматриваются в установленные законодательством сроки. Некоторые из них удается проработать на месте и сразу же дать ответ. В этом и заключается удобство подобного формата встречи с населением.

«Я пришла с вопросами по детской площадке и установке светофора. Мой вопрос уже почти решен, хочу узнать по срокам… Да и вообще, это удобно, не нужно ждать очереди и сидеть в коридорах», — отметил один из присутствующих жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.