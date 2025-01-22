В Бронницах отметили освобождение Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков

83 года назад Московская область была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Эту знаменательную дату отметили и в подмосковных Бронницах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Подмосковья самоотверженно трудились на промышленных предприятиях области, в колхозах и совхозах, отправляли денежные средства в фонд помощи фронту.

Наравне со взрослыми на предприятиях работали школьники, участвовали в возведении оборонительных сооружений, трудились на колхозных полях, заготавливали дрова, расчищали железнодорожные пути от снега, собирали металлолом.

Предприятия области наладили производство военной продукции: самолетов, танков, самоходных установок, минометов, автоматов, боеприпасов, одежды для солдат.

Предприятия Подмосковья в годы Великой Отечественной войны переведены на военные рельсы. Ремонт боевой техники и оружия был налажен в Коломне, Серпухове, Подольске, Химках, Загорске, Мытищах, Орехово-Зуеве. В Коломне ремонтировали танки, в Серпухове — самолеты и артиллерийские орудия. Подольск выпускал минометные плиты, противотанковые гранаты, танковые сани, бронеколпаки.

В Бронницах работал Промкомбинат, который выпускал для армии сани, бушлаты, шинели. Артель инвалидов шила белье солдатам. Трикотажная Артель имени 8 Марта поставляла на фронт шерстяные носки, варежки, шарфы.

Успешно работали колхозы и совхозы. Животноводы Бронницкого района получали в годы войны переходящее Красное знамя МК КПСС, Мособлисполкома и МК ВЛКСМ. Племзавод «Никоновское», колхоз «Борец» были участниками выставки сельского хозяйства с довоенных лет и не ослабили своей работы в годы войны.

«Мы с благодарностью думаем о наших ветеранах, благодаря героизму которых контрнаступление советских войск под Москвой закончилось освобождением всего нашего региона и стало первым серьезным поражением Гитлера в войне. Зимой 1941–1942 годов жители Подмосковья: красноармейцы, партизаны, труженики тыла — все от мала до велика показали миру, что наш народ не сломить, не поставить на колени», — отметили в администрации.

В Московской области в «Городах трудовой доблести» установлены памятные стелы — Коломна, Подольск и Ступино.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.