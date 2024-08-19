В Бронницах отметили юбилей сообщества женщин-предпринимательниц «Нежный бизнес»

В парке «Бронницкий луг» городского округа Бронницы отметили день рождения сообщества женщин-предпринимательниц «Нежный бизнес». Празднование прошло в формате фестиваля «Нежный Fest», в мероприятии приняли участие порядка 600 человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В рамках мероприятия состоялся благотворительный забег для любительских команд, выступление танцевальных коллективов и вокалистов, модный показ и художественная выставка.

В благотворительном забеге приняли участие 13 любительских команд: из Бронниц, Красногорска, Раменского, Люберец, других городских округов, из Твери, Воронежа, а также команды «Альфа-Банк» и «Сбер». Победу одержали представители округа Мытищи, второе место получили Люберцы, а бронзу завоевала команда Ленинского городского округа.

Модный показ, прошедший в рамках праздника, объединил коллекции 8 дизайнеров из Красногорска, Ивантеевки, Твери, Ярославля, Москвы, Калуги.

Поразил гостей праздника своим выступлением рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк», установивший рекорд России.

Также все желающие могли посетить ярмарку товаров ручной работы и фермерских продуктов «Сезон ежевики».

В рамках деловой программы состоялись выступления экспертов, посвященные актуальным для предпринимателей темам.

«Сообщество «Нежный бизнес» образовано в январе 2019 года по инициативе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и лично курируется заместителем председателя правительства — министром Екатериной Анатольевной Зиновьевой. Сегодня отделения сообщества действуют в 70 городах страны, 54 из которых открыты в Московской области. Общая численность — более 7 тыс. участников», — рассказала президент сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьева.

С каждым годом увеличивается не только география, но и число участников сообщества, количество его мероприятий. Это нетворкинги, форумы, бизнес-встречи, экскурсии, фестивали, обучающие программы, конференции, пикники и выставки, а также межрегиональные проекты и бизнес-миссии. Более того, участницы сообщества активно занимаются благотворительностью, помогая тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.