В Бронницах избрали делегатов на региональную конференцию «Единой России»

В работе Конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Лысенков, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, руководитель фракции Нателла Новикова, председатель Совета депутатов Александр Каширин, а также представители первичных отделений, члены местного политического совета и контрольной комиссии.

Дмитрий Лысенков отметил, что важным результатом деятельности партии являются результаты выборов.

«В начале года была уверенная победа Владимира Путина на выборах Президента, а осенью партия смогла получить 12 из 15 мандатов на выборах в Совет депутатов городского округа Бронницы. Также стоит отметить, что наданный момент по Народной программе на территории округа из 485 наказов уже реализованы 469, часть которых — в 2024 году. 16 наказов предстоит воплотить в жизнь в 2025 году. В центре нашей политики, работы и трудов — бронничане, ради которых все делается», — прокомментировал Лысенков.

Он отметил, что одна из наиболее важных тем — это проведение специальной военной операции. Более 50 бронничан в настоящее время находится в зоне боевых действий.

«За 2024 год было собрано более 200 тонн гуманитарной помощи, которая в оперативном порядке отправлялась участникам СВО. Также собиралась и отвозилась помощь для жителей Курской области», — прокомментировал Дмитрий Лысенков.

В результате все участники Конференции утвердили отчет местного отделения по работе в 2024 году и определили планы работы на следующий год.

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов отметил, что 2024 год по инициативе Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» объявлен годом первичных отделений.

«С первичек начинается работа с людьми, привлечение сторонников, в период политических кампаний — агитационная работа. Именно поэтому важно уделять особое внимание работе с ними. Это потенциал для развития всей партии, потому что именно в первичных отделениях идёт вся партийная жизнь», — прокомментировал Олег Жолобов.

По итогам конференции партийцы определились с тем, что представлять город на региональной Конференции Партии «Единая Россия» будет секретарь первичного отделения № 1 Алексей Бочейко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.