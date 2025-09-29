сегодня в 17:00

В Британии власти по ошибке освободили из тюрьмы рекордное количество осужденных

За последний отчетный период британские тюремные службы допустили беспрецедентное количество ошибок при освобождении заключенных. Согласно данным, опубликованным изданием The Sun, с марта 2024 по март 2025 года 262 человека неправомерно получили свободу, пишет ТАСС .

Статистика показывает драматический рост таких случаев — увеличение на 128% по сравнению с предыдущим годом. Причины ошибочных освобождений разные: от неправильного применения программ досрочного освобождения до административных ошибок в документации.

В ответ на тревожную тенденцию министерство юстиции Великобритании сообщило о формировании специальной комиссии, которая займется анализом и устранением системных недостатков, приводящих к таким ошибкам.

По данным The Daily Mail, в целях снижения нагрузки на британскую тюремную систему власти досрочно освободили примерно 26,5 тысячи заключенных в период с сентября 2024 по март 2025 года.

