В Британии умерла самая старая кошка в мире

Самая возрастная кошка на планете умерла в возрасте 33 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Mirror.

«К сожалению, очень любимая кошка, которая считалась самой старой в мире, умерла в возрасте 33 лет, что эквивалентно 152 человеческим годам», — указано в публикации.

Животное по кличке Рози в последнее время сильно болело и однажды хозяйка обнаружила ее мертвой в доме.

Рози могла бы войти в Книгу рекордов Гиннесса, но ее владелица отказалась от сотрудничества с изданием.