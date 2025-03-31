В Британии продана китайская Библия за 56 тысяч фунтов

Библия на китайском ушла с молотка в 70 раз дороже ожиданий экспертов

В Британии на благотворительном аукционе Библия на китайском языке ушла с молотка в 70 раз дороже ожиданий экспертов, пишет «Лента.ру» .

Неожиданная находка сотрудников благотворительного магазина Oxfam в Великобритании превратилась в сенсацию антикварного мира. Среди обычных пожертвований был обнаружен уникальный экземпляр первого полного перевода Библии на китайский язык, изданный между 1815 и 1822 годами. Начальная оценка раритета в 600-800 фунтов стерлингов оказалась скромной — в ходе аукционных торгов цена взлетела до 56,28 тысячи фунтов (около 6 млн рублей).

Как отмечают эксперты, эта Библия представляет особую историческую ценность как памятник миссионерской деятельности начала XIX века. Издание было подготовлено британскими и американскими проповедниками для распространения христианства в Китае.

Перевод выполнен Робертом Моррисоном — первым протестантским миссионером в Китае. Тираж первых изданий составлял всего несколько сотен экземпляров, большая часть была уничтожена во время «боксёрского восстания» 1899–1901 гг.