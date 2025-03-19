В Британии начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым

Бывший губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в британской столице, его обвиняют в нарушении санкций, сообщает Газета.ru .

Как пишет Bloomberg, по данным прокуратуры, Овсянников, его жена Екатерина и брат Алексей нарушили антироссийские санкции, купив машину Mercedes-Benz и оплатив обучение детей в частной школе, несмотря на рестрикции.

При этом санкции Евросоюза и США против Овсянникова отменил в 2022 году Евросуд из-за недостатка доказательств, но британские санкции действовали.

Сторона обвинения заявила, что бывший российский губернатор получил паспорт Великобритании в январе 2023 года, предоставив ведомствам ложную информацию для открытия банковского счета, на который его жена сделала перевод 76 тыс. фунтов после его прибытия в страну.

Счет заморозили, но после этого брат Овсянникова купил иномарку за 54 тыс. фунтов. Оплата прошла со счета, которым, по сведениям прокуратуры, пользовался экс-губернатор.

Все обвиняемые отрицают свою вину. Они сказали, что либо не знали о введенных в отношении Овсянникова санкциях, либо не знали, что ему нельзя получать финпомощь.