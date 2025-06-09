В Бразилии 9-летний мальчик надрессировал свинью и ездил на ней в школу

В Сети набирает популярность видео, как школьник, сидя верхом на свинье, как на лошади, с рюкзаком на спине и шлемом на голове, едет в школу. Оказалось, что это 9-летний житель Бразилии, который надрессировал животное и с его помощью расстояние в два километра преодолевает всего за минуту, пишет РБК .

Гутиньо Роча растет в семье фермеров в сельской местности Бразилии. Его обязанностями является забота о животных. Одну из свиней он длительное время дрессировал и в итоге научил ее перевозить себя верхом на довольно большие расстояния.

Свинья развивает высокую скорость. Из-за этого ей дали кличку Фогета. В переводе на русский язык это означает «ракета».

Роча и его семья публикуют в Сети и другие видео, как дрессируют животных. Ролики набирают миллионные просмотры.