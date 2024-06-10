В Большом Серпухове прошла выездная администрация

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На встрече в формате выездной администрации в школе № 19 Большого Серпухова обсудили с жителями Ивановских Двориков планы по благоустройству микрорайона в 2024 году и провели традиционный прием населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

До конца июля заменим асфальтовое покрытие надорогах, парковках и тротуарах на ул. Юбилейная, ул. Новая, ул. Химиков и Бульваре 65 лет Победы. Работы проводим в рамках программы «Модернизация асфальтовых покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях».

В этом году обустраиваем в микрорайоне 3 парковки общей численностью на 125 машиномест.

Ивановские Дворики — один из наиболее густонаселенных микрорайонов округа, в нем продолжат работать над увеличением парковочных мест.

Во дворе дома № 47 по ул. Химиков произведут замену детской игровой площадки. Новая ДИП позволит детям не только весело проводить время, но и обеспечит комфорт и безопасность во время активных игр.

На завершающей стадии сейчас находятся работы по ремонту пешеходной дорожки на Аллее 65 лет Победы по ул. Новая. Место отдыха станет точкой притяжения жителей.

В 2024 году заменят неэнергоэффективные светильники на новые, современные.

В рамках губернаторской программы запланирован ремонт подъездов в МКД, по адресу: ул. Новая, д. 2 (2-й подъезд). В рамках текущего ремонта выполнят ремонт подъездов по адресам: ул. Новая, д. 26А (1-й подъезд); ул. Новая, д. 26Б (1-й подъезд).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.