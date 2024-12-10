В больнице Лыткарина обновляют терапевтический корпус

сегодня в 18:45

В рамках народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Здоровое будущее» в Лыткарине проходит ремонт терапевтического и хирургического корпусов больницы, а также текущие мероприятия учреждения по вакцинации от сезонного гриппа, а также меры, предпринимаемые для привлечения новых медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба председателя совета депутатов, члена фракции «Единая Россия» Евгения Серегина.

В терапевтическом корпусе Лыткаринской больницы завершены ремонт кровли, перепланировка помещений, монтаж инженерных сетей. Рабочие продолжают укладывать плитку в помещениях на 4 этаже, ремонтировать отмостки и приямки, а также крыльцо здания. Все работы планируют завершить до конца 2024 года.

«В терапевтическом корпусе на время капитального ремонта хирургического корпуса разместят отделения урологии, хирургии, гинекологии, травматологии и операционно-реанимационный блок. Приемное отделение также будет перемещено в главный корпус — займет левое крыло первого этажа», — отметил председатель совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Евгений Серегин.

Ведется подготовка помещений для переезда отделений и служб из хирургического корпуса.

Капитальный ремонт здания предусматривает замену всех инженерных коммуникаций, полную перепланировку помещений в соответствии с едиными требованиями оказания медицинской помощи в стационарных условиях и закупку современного медицинского оборудования.

Работы по капремонту планируется завершить к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.