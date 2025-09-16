В Богородском выбрали новый состав молодежного парламента при Совете депутатов

В жизни Молодежного парламента Богородского округа произошло знаковое событие. Четыре с половиной часа длилась конкурсная комиссия по отбору будущих парламентариев муниципалитета. После тщательного отбора, учитывающего знания, инициативность и стремление сделать округ лучше, были объявлены двадцать пять имена тех, кто в октябре официально станет членом Молодежного парламента Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отбор проходил в стенах досугового центра «Про Молодежь». Более 30 претендентов подготовили самопрезентации, в ходе которых поведали о своих заслугах и участии в общественной деятельности.

Парламент переизбирается каждые два года. Курирует данное направление депутат округа Павел Волнов. Молодежный парламент будут представлять молодые люди с разных уголков округа, а также люди разных профессий и возраста.

30 сентября состоится Совет депутатов, на котором новый состав парламента уже официально задокументируют. После состоится первое и самое важное заседание Молодежного парламента, где изберут Председателя и иные руководящие органы организации.

Системе молодежных парламентов Московской области в этом году исполняется уже 15 лет. За этот значительный период данный институт стал настоящей школой лидерства для молодежи региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.