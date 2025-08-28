В Богородском откроется Центр поддержки участников СВО и их семей

Остается менее двух недель до важного и знакового события в жизни Богородского округа — открытия Центра поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основная задача Центра — оказание бойцам и их близким всесторонней помощи и поддержки. Учреждение будет работать по принципу «одного окна».

В день торжественного открытия, 6 сентября, в программе запланирована работа выставки, посвященной истории службы и достижениям участников СВО. Также пройдут мастер-классы и семинары, которые помогут волонтерам и специалистам повысить свои навыки в поддержке военнослужащих.

Открытие Центра поддержки — это еще один шаг к созданию сильной системы помощи участникам СВО и их семьям в Богородском округе. Такой формат работы поможет снять множество проблем и даст возможность каждому почувствовать заботу и поддержку общества.

Знаково, что открытие состоится в День празднования Богородского края.

Напомним, что ранее ход ремонтных работ в учреждении по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая 28, лично проверил глава муниципалитета Игорь Сухин. В ходе осмотра он отметил, что помещения стали более светлыми, просторными и практичными. Работы находятся в финальной стадии. Остаются последние штрихи, в том числе, сборка мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.