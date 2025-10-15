В Богородском округе завершаются работы по консервации фонтанов

В Богородском округе подходят к завершению работы по консервации фонтанов. Процедуры по подготовке фонтанов к зимнему сезону проводятся ежегодно. На сегодняшний день основные работы уже завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего на территории муниципалитета расположено 19 фонтанов. Из них 14 находятся непосредственно в Ногинске. В их числе — три плавучих фонтана, установленных на р. Клязьма.

Работы по консервации начались 1 октября. Специалисты выполнили стандартный комплекс процедур: из чаш фонтанов была спущена вода, демонтированы насосы и форсунки. После промывки чаш на место форсунок были установлены специальные заглушки. Плавучие фонтаны с помощью кранов были подняты из воды и перевезены на специализированную базу для зимнего хранения. Сезонную консервацию уже прошли практически все фонтаны.

15 октября завершились работы по подготовке к зиме фонтана «Добрый ангел мира» в Центральном городском парке. Единственным исключением стал объект на Фонтанной площади. Его консервация начнется позднее, после 20 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.