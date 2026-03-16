В Богородском округе встретили спасателей МЧС после командировки

Торжественная встреча сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России прошла утром 16 марта 2026 года в Богородском округе. Специалисты вернулись из командировки в Белгородскую область, где обеспечивали электроснабжение социальных объектов и жилых домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый ваш выезд — это испытание на прочность. Но та миссия, из которой вы вернулись на днях, была особенной. Пережить эту тяжелую зиму жителям Белгородчины помогали специалисты со всей страны. И для нас невероятно ценно и приятно осознавать, что в числе тех, кто помогал, были вы, наши земляки, наши ногинские ребята», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

С 6 февраля по 12 марта 2026 года 24 специалиста центра обеспечивали электроснабжение социально значимых объектов и жилого сектора Белгорода и области. Из-за атак со стороны ВСУ в регионе были нарушены подача электроэнергии и работа инфраструктуры. Для бесперебойного энергоснабжения использовали дизельные электростанции разной мощности.

Две станции по 200 кВт развернули в секторе индивидуальной жилой застройки. Они обеспечили электроэнергией более 300 частных домов и школы. Также мощности 800 и 120 кВт задействовали для резервирования насосных станций городского водоканала, что позволило сохранить стабильную подачу воды в городе.

С 15 февраля организована ежедневная заправка генераторов и ТЭЦ с использованием бензовозов. Часть электростанций продолжает работать по графику.

