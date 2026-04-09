В Богородском округе вручили паспорта восьми школьникам

Церемония вручения первых паспортов прошла 8 апреля в досуговом центре «Про молодежь» в Ногинске. Восемь юных жителей Богородского округа получили главный документ гражданина России в присутствии родителей и друзей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие стало важным событием для подростков и их семей. Ребятам вручили паспорта гражданина РФ, а также памятные подарки. В округе такие церемонии проводят ежемесячно.

С напутственным словом к школьникам обратилась депутат Богородского округа Ольга Попова.

«Сегодня у вас особенный, по-настоящему взрослый день. Вы впервые получаете главный документ гражданина России, свой паспорт. С этой минуты вы становитесь гражданами великой страны, и это звание ко многому обязывает.

Сейчас наступает самый важный момент. Запомните его. Потому что вместе с паспортом к вам приходит ответственность — не только за свои поступки, но и за то, что происходит вокруг: в вашем дворе, в школе, в вашем городе. Вы теперь полноправные хозяева своей земли. У вас есть права, но появляются и обязанности перед обществом и законом», — подчеркнула Ольга Андреевна.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.