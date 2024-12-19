В Богородском округе впервые состоялся хакатон по компьютерному зрению и ИИ

В стенах центра образования № 83 проходит хакатон по компьютерному зрению и искусственному интеллекту на кубок главы Богородского округа. Данное мероприятие проводится впервые в Московской области. На площадке ЦО № 83 встретились участники из Ногинска-9, Электростали, Балашихи, Ногинска и Черноголовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К участию допускаются школьники Московской области 8–10 классов. Ребятам предстоит в течение нескольких дней работать в команде, программировать и управлять беспилотными автомобилями.

Для школьников — это уникальная возможность не только показать свои навыки и умения, но и пройти интенсивное обучение под наставничеством организаторов Хакатона, которые представляют академию высоких технологий.

Мероприятие проходит с 12 ноября по 20 декабря 2024 года и включает несколько этапов. Образовательный этап (с 12 ноября по 11 декабря) включал онлайн лекции по компьютерному зрению и искусственному интеллекту, решение задач. Соревновательный этап (18–20 декабря) — проведение очного финала, закрытие хакатона и награждение победителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.