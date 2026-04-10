В Богородском округе возложили цветы в память узников концлагерей

Цветы к памятному знаку возложили представители администрации Богородского округа, председатель Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма» Елена Жабина и члены организации, председатель Московской областной организации Надежда Абрамова, воспитанники Ногинского кадетского корпуса, юнармейцы, ветераны и бойцы СВО.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов отметил, что тема концлагерей имеет для него личное значение.

«Я всегда говорю об этом с болью, у меня все содрогается внутри. Поскольку эта тема коснулась и моей семьи лично. В концлагерь в 1942 году были сосланы моя мама, четыре тети, бабушка. А прабабушку по дороге в концлагерь расстреляли на глазах у детей и внуков. И эта боль живет со мной всегда... Поэтому правду надо рассказывать с младенчества, чтобы было понимание того, что этого никогда нельзя допускать», — подчеркнул Сергей Пастухов.

11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году узники Бухенвальда подняли восстание и вышли на свободу.

В Богородском округе сегодня проживают 52 человека, переживших лагерное заключение. В Центре культуры имени Калиниченко также прошло торжественное мероприятие, приуроченное к памятной дате и 25-летию Ногинской общественной организации «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.