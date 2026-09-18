В Богородском округе в первый день выборов заработали 127 избирательных участков

Голосование в Богородском округе пройдет с 18 по 20 сентября на 127 избирательных участках, за прозрачностью процедуры следят общественные наблюдатели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе в 08:00 открылись все 127 избирательных участков. Жители смогут проголосовать в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. На участках дежурят общественные наблюдатели, которые следят за соблюдением законодательства и прозрачностью процедуры.

Накануне голосования председатель общественной палаты Александр Щербаков проверил готовность участка № 1860. Он осмотрел кабинки и стационарные урны, проверил состав участковой комиссии, документацию и готовность помещения к приему избирателей. По итогам осмотра Щербаков подтвердил, что участок полностью готов к работе.

«Голосование — это не просто процедура, а возможность каждого повлиять на будущее округа и региона. Приходите на участки, ваш голос важен», — подчеркнул Александр Щербаков.

Организаторы призвали жителей округа принять участие в голосовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.